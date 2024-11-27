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رئيس مجلس النواب اللبناني: تحية لـ حسن نصر الله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:43 م

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن "لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي".

وقال بري ، في كلمة متلفزة اليوم ،إن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية" ، متوجها بـ "التحية لشهيد الأمة السيد حسن نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية".

وأضاف "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني"، وتابع: "نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار".

وأكد بري "أننا نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه" ، مناشدا "كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".

وأشار إلى أن "الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة" ، مطالبا بـ "الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".

ودعا بري النازحين للعودة إلى أرضهم ، قائلا: "عودوا إلى أرضكم فمجدها بعودتكم إليها حتى لو كانت الإقامة على ركام المنازل. عودوا إلى أرضكم التي حولها المقاومون إلى جمر لا يداس لاعدائكم".

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