قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد حقق نموا بمعدل قوي بلغ 8. 2% في الربع الثالث من عام 2024، الممتد من يوليو وحتى سبتمبر مدفوعا بإنفاق قوي من المستهلكين وزيادة الصادرات، متماشيا مع التقديرات الأولية للنمو في الربع الثالث.

وذكرت وزارة التجارة، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي- إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات- تباطأ خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو بنسبة 3%.

إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر على الرغم من ذلك أن الاقتصاد الأمريكي- الأكبر في العالم- أثبت استدامته بشكل مدهش. وقد تجاوز النمو 2% في 8 من الأرباع التسعة الماضية.

ومع ذلك، لم يشعر الناخبون الأمريكيون- الغاضبون من ارتفاع الأسعار- بالرضا إزاء النمو المستمر وأعادوا في الانتخابات التي أجريت خلال الشهر الجاري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإصلاح السياسات الاقتصادية للبلاد. وسيحظى ترامب بدعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.