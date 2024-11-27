 نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8. 2% في الربع الثالث من 2024 - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 5:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8. 2% في الربع الثالث من 2024

واشنطن – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 4:57 م

قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد حقق نموا بمعدل قوي بلغ 8. 2% في الربع الثالث من عام 2024، الممتد من يوليو وحتى سبتمبر مدفوعا بإنفاق قوي من المستهلكين وزيادة الصادرات، متماشيا مع التقديرات الأولية للنمو في الربع الثالث.

وذكرت وزارة التجارة، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي- إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات- تباطأ خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو بنسبة 3%.

إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر على الرغم من ذلك أن الاقتصاد الأمريكي- الأكبر في العالم- أثبت استدامته بشكل مدهش. وقد تجاوز النمو 2% في 8 من الأرباع التسعة الماضية.

ومع ذلك، لم يشعر الناخبون الأمريكيون- الغاضبون من ارتفاع الأسعار- بالرضا إزاء النمو المستمر وأعادوا في الانتخابات التي أجريت خلال الشهر الجاري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإصلاح السياسات الاقتصادية للبلاد. وسيحظى ترامب بدعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك