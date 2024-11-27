الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 12500 هدف تابع لحزب الله خلال الحرب

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن العمليات العسكرية التي استهدفت حزب الله خلال الحرب الأخيرة شملت قصف 12,500 هدف، منها 360 هدفًا في الضاحية الجنوبية، إلى جانب استهداف قيادات الحزب ومنشآته الاستراتيجية.

• عمليات عسكرية واسعة النطاق

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش تمكن من تدمير نحو 70% من قدرات حزب الله المتعلقة بالطائرات المسيّرة. كما تم ضرب منشأة لإنتاج الصواريخ قرب الحدود السورية، والقضاء على خطوط إمداد الحزب عبر سوريا.

وأكد المتحدث، أن الجيش يعمل بشكل تدريجي على فرض الاتفاق، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع أية خروقات، وأن الرد عليها سيكون بالنار، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

• القيود على التحركات جنوب لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بالتنقل ليلاً في المناطق المتاخمة للحدود بجنوب لبنان ومناطق عمل الجيش، لضمان السيطرة الأمنية ومنع أي أنشطة لحزب الله.

وأضاف المتحدث أن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة في غزة والضفة الغربية، إلى جانب العمل في أماكن أبعد عند الحاجة.

وأوضح أن الطيران الإسرائيلي لا يزال يحلق في سماء لبنان، يجمع المعلومات ويستعد للتعامل مع أية متطلبات عسكرية جديدة.

وشدد على تصميم الجيش الإسرائيلي على تطبيق الاتفاق بالكامل ومواجهة أية تحديات تعترض ذلك، مشيرًا إلى أن قوة حزب الله قد تعرضت لضربة كبيرة خلال الحرب، مما أدى إلى خفض قدراته على امتداد السنوات المقبلة.