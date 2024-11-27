الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نسعى لتنفيذ أهداف التحالف الأممي لحوار الحضارات

التقى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، نونو سامبايو وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون بالحكومة البرتغالية، على هامش الدورة العاشرة لمنتدى تحالف الأمم المتحدة لحوار الحضارات المنعقدة بكاشكايش في البرتغال.

وأكد السفير خطابي خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين العالم العربي والبرتغال والحرص المشترك على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بما في ذلك السعي لتنفيذ أهداف التحالف الأممي لحوار الحضارات وفق "خطة عمل فاس" و" إعلان كاشكايش" في إحترام التنوع والخصوصيات الثقافية الوطنية .

وأضاف السفير خطابي أن الحضور الوازن للبلدان العربية والإسلامية والإفريقية في هذه الدورة يجسد بشكل واضح تمسكها الراسخ بقيم السلام والحوار ورفض نزعات الكراهية والتعصب وانخراطها بشكل متناسق في مختلف المبادرات البناءة للدفع بهذا المسار الأممي دفاعا عن المبادئ الإنسانية والحقوقية المتعارف عليها وإشاعة ثقافة السلام والحوار.

كما أكد السفير ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في سياق تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومخلفاته المدمرة على المنشآت العامة والخاصة .

من جهته، أكد وزير الدولة البرتغالي، نونو سامبايو الانشغال البالغ بالأوضاع الانسانية الكارثية في قطاع غزة، مشيرا للعلاقات التاريخية وأهمية الجوار الجغرافي مع العالم العربي والحاجة إلى مزيد من التعاون والتشاور السياسي بين البرتغال وجامعة الدول العربية.