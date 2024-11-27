تتواصل فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25، إذ شهدت الليلة الرابعة عروضا عربية وعالمية متنوعة، من بينها: "ما قبل المسرح" لسعيد زكريا من الجزائر، و"وين رايحين" لحيدر منعثر من العراق، و"البخارة" لصادق الطرابلسي من تونس، و"دونجا هوتا" لإنكيدو خالد من بلجيكا، و"المعطف" لعريف أتالاي من تركيا، و"قمر مكتمل" لجوزيف نادج من فرنسا.

واستكملت جلسات الندوة الفكرية الدولية، التي تنعقد على مدار 3 أيام من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بعنوان "المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق جديد"، حيث يتناول مجموعة من المسرحيين البارزين عددا من القضايا، أهمها أسس ممارسة مسرح الإبادة، ومسرح المقاومة في مختلف المجتمعات، كما أقيمت ورشة "المهرج" للمدرب كريستوف عناني.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تنظم في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج محمد منير العرقي، وتحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".