محافظ بيروت: ندعو مصر والمجتمع العربي والدولي لدعمنا في إعادة الإعمار

قال محافظ بيروت مروان عبود، إن المدينة مرّت بأيام عصيبة لم تشهد مثيل لها في تاريخها.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أنه خلال الشهرين الماضيين تعرضت بيروت وضاحيتها الجنوبية لعدوان إسرائيلي غاشم، حيث تم تدمير مبانٍ وقتل مواطنين، وتهجير القسم الآخر.

وأوضح أنّ بيروت استقبلت خلال تلك الفترة مئات الآلاف من النازحين من المناطق البقاعية والجنوبية ومن سكان الضاحية الجنوبية مما شكل عبئا كبيرا على البنية التحتية وعلى المدينة ككل، لافتًا إلى أنه كانت هناك صعوبات لوجستية من ناحية تأمين المأوى والمأكل للسكان.

وتابع: «قلب بيروت تعرض في الفترة الأخيرة لغارات إسرائيلية، وسقط شهداء، ومرت أيام عصيبة على العاصمة، أما الآن وقد أعلن وقف إطلاق النار فتنفس الناس الصعداء، وعاد قسم كبير من النازحين إلى أماكنهم».

واستكمل: «أوصت الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء السكان بعدم التسرع بالعودة لمناطق لا تتوفر فيها حتى الآن شروط الأمان والسلامة العام، وأوجه من هذا المنبر للدول الشقيقة التي وقفت لجانب لبنان في هذه الأيام العصيبة ومن بينها مصر لدعمنا في إعادة إعمار لبنان».