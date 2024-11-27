بايرن ميونخ يعمق جراح باريس سان جيرمان ويهزمه بهدف في دوري الأبطال

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واصل فريق بايرن ميونخ صحوته ونتائجه القوية محليا وقاريا في الفترة الأخيرة بالفوز على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

سجل المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي هدف المباراة الوحيد لبايرن بضربة رأس بعد متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وحقق بايرن فوزه الثاني على التوالي في دوري الأبطال بعد إسقاط بنفيكا البرتغالي في الجولة الماضية ليرفع الفريق الألماني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

أما الفريق الباريسي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 56 بعد تدخل عنيف ضد الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ.

وتجمد رصيد الفريق الباريسي عند أربع نقاط ليتراجع للمركز السادس والعشرين ليكون خارج المراكز المؤهلة لدور الـ16، وذلك بعد خسارته الثانية على التوالي والثالثة في مشواره بدوري الأبطال حيث سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

ورغم الفوز بهدف واحد فإن بايرن ميونخ أهدر العديد من الفرص على مدار الشوطين بسبب رعونة نجومه ليروي ساني وهاري كين وألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان في اللمسة الأخيرة، بينما رد القائم كرة من جمال موسيالا في الشوط الثاني.

أما باريس سان جيرمان اكتفى بمحاولات قليلة أخطرها تسديدتين من جواو نيفيز وأخرى لعثمان ديمبلي قبل طرده أبعدها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.

وسيلعب بايرن ميونخ في الجولة القادمة أمام شاختار دونتسيك الأوكراني بينما سيحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريد بول سالزبورج النمساوي.