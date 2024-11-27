ارتفاع الين أمام الدولار بسبب المخاوف من تهديد ترامب

ارتفع سعر الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات اليوم الثلاثاء بنيويورك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على كل واردات بلاده من المكسيك وكندا والصين في أول يوم له في الحكم مما أدى إلى زيادة المخاوف من تجدد الحرب التجارية.

وقال ترامب أمس عبر منصة "تروث سوشيال" التي شارك في تأسيسها إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين في أول يوم له في منصبه.

وأضاف ترامب: "في 20 يناير، كأحد أول أوامري التنفيذية العديدة، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وعلى الحدود المفتوحة السخيفة"، مشيرا إلى أن الرسوم ستظل سارية "حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون غزوا لبلادنا".

وأضاف: سنفرض على الصين رسوما إضافية بنسبة 10%، فوق أي رسوم أخرى، على جميع منتجاتها التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية" حتى تتوقف المخدرات عن "التدفق إلى بلادنا، خاصة عبر المكسيك".

وارتفع الين أمام الجنيه الاسترليني إلى 12ر192 ين وهو أعلى مستوى له منذ 5ر1 شهر، مقابل 89ر193 ين أمس كما ارتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 4 أيام مسجلا 38ر160 ين لكل يورو، مقابل 01ر162 ين وسجل 58ر172 ين لكل فرنك سويسري مقابل 02ر174 ين أمس.

كما ارتفع الين أمام الدولار الأسترالي ليسجل 89ر98 ين وهو أعلى مستوى له منذ 5ر1 شهر، وارتفع أمام الدولار النيوزيلندي إلى 19ر89 ين وهو أعلى مستوى له منذ شهرين. وارتفع الين أمام الدولار الأمريكي إلى 39ر153 ين وأمام الدولار الكندي إلى 88ر108 ين.