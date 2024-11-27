الإندبندنت: سجون بريطانيا تكتظ بالسجناء والقوارض والبق والعناكب

أشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى اكتظاظ السجون في بريطانيا وتعرضها لغزو البقّ والجرذان والعناكب والعفن، وتدهور حالتها الفنية وتسرب مياه الأمطار إلى داخلها.



وكتبت الصحيفة، نقلا عن تقرير لمراقبين مستقلين: "تفشي الطفيليات مشكلة ملحة... ويتحدث المفتشون عن تفشي الصراصير والذباب القارص في الحمامات والقوارض الميتة المتعفنة والزنزانات التي أخرجت من الخدمة بسبب حشرات الفراش".



وكمثال على ذلك أشارت إلى حالة تم فيها إغلاق المطبخ في أحد السجون لمدة 3 أشهر بسبب تفشي الفئران، ونتيجة لذلك تم إطعام السجناء حصصا غذائية وشطائر عسكرية مجمدة. وفي سجن آخر تعرض أحد السجناء للدغات العناكب السامة المعروفة باسم "الأرملة السوداء الزائفة".

والمشكلة الأخرى في السجون البريطانية هي تسرب المياه من الأسقف وفيضان الغرف أثناء العواصف المطرية بسبب التأخير في الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى أنظمة التدفئة المعيبة أو سوء التهوية.

وبحسب الصحيفة، فقد وصف وزير السجون البريطاني جيمس تيمبسون التقرير بأنه "مقلق للغاية"، مضيفا أنه "يسلط الضوء على الحجم المروع لأزمة السجون".

وبلغ عدد السجناء في السجون البريطانية مستويات قياسية منذ عام 2011. وفي أغسطس الماضي أعلنت مصلحة السجون البريطانية أنها ستقدم خطة تأجيل تنفيذ الأحكام في بعض المناطق البريطانية لتجنب الاكتظاظ في السجون. من جهتها قالت وزارة العدل البريطانية إن سجون الرجال في البلاد ممتلئة بنسبة 99% بانتظام منذ بداية عام 2023.