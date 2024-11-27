صندوق التنمية الثقافية يبدأ اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية بنسختها السابعة

بدأت لجنة تحكيم مسابقة "المواهب الذهبية" التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، أعمالها في اختبارات الأداء للمشاركين الموهوبين من ذوي الهمم، اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل بمقر المركز القومي للترجمة ثم تنتقل لمركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة كل من: الأستاذ الدكتور محمد علاء فتحي، الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى، الأستاذة الدكتورة نسرين رشدي، الأستاذة الدكتورة سحر سيد أمين، الأستاذة الدكتورة سماح إسماعيل على، الدكتور عصام عزت مصطفى والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، كما يقوم الفنان مصطفى النجدي بتدريب المتأهلين لحفل الختام.

وتشمل الاختبارات المتقدمين في مجالات: الاستعراضات الجماعية والفردية، الغناء والانشاد الجماعي والفردي، بالإضافة إلى العزف على الآلات الموسيقية للموهوبين من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة الجسدية والذهنية.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير خلال حفل ختام المسابقة المقرر انعقاده منتصف شهر ديسمبر القادم.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الثقافة المصرية بالتنمية البشرية تحت شعار "بداية جديدة"، والاهتمام الخاص الذي يوليه الأستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بذوي الهمم.