وزير خارجية بريطانيا: سأستمر في الاتصال بنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقاله

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل الحديث والاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال لامي للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، إنه سيلتزم بطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، مؤكدا أن تجاهل الطلب ليس خيارا، بحسب وكالة رويترز.

لكن لامي قال إنه سيواصل الحديث مع نتنياهو وغيره من كبار المسئولين في الحكومة الإسرائيلية في قضايا مثل السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وأهمية إدخال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال لامي: «أعتقد أن هذه مسائل مهمة تتطلب مشاركة من جانبنا في الحكومة. ولا أستطيع أن أرى ظروفا تجعلني لا أتحدث إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وأيضا بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

وقالت إسرائيل التي أدانت قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بالمخزي والسخيف، إنها ستطعن فيه.

وصرح لامي بأنه بموجب القانون البريطاني عليه إلزام بإحالة طلب مذكرة الاعتقال إلى محكمة محلية.

وأضاف: «هذا لا يسمح لي بأي تصرف تقديري.. سأصدر هذا القرار وأحيله إلى المحاكم. وبعد ذلك ستتخذ المحاكم قرارها».