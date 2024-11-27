ورشة عمل إنتاجية للفتيات بمراكز شباب مدن وقرى شمال سيناء

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مشروع الهوايات الإنتاجية بمركز شباب قاطية التابع لإدارة شباب رمانة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واشار المحافظ، إلى تمكين المرأة السيناوية واكتسابها المهارات والخبرات اللازمة، واستثمار طاقاتهن الإبداعية، وفتح آفاق جديدة لبدء مشروعات خاصة بهم، في ظل اهتمام الدولة المصرية لإحياء المهن التراثية ودعم صناعتها إلى جانب المشاركة في معارض المنتجات اليدوية والتراثية.

وأضاف عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء، أن المشروع يهدف إلى توجيه اهتمام النشء إلى الهوايات الإنتاجية وتدريبهم على الأشغال اليدوية وتنمية المهارات الفنية والحرفية لديهم وإكسابهم الاتجاه نحو العمل الحر، وتعزيز قدراتهم على التنافس من أجل الوصول إلى تمكينهم ورفع المستوى الاقتصادي لهم.