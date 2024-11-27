القبض على أحد المطلوبين الرئيسيين لدى FBI بعد فرار دام 20 عامًا في ويلز

قالت السلطات الأمريكية والبريطانية الثلاثاء إنه تم اعتقال أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) في ويلز بعد أكثر من 20 عاما من الفرار.

يشار إلى أن دانيال أندرياس سان دييجو، الذي تربطه علاقات بجماعات متطرفة في مجال حقوق الحيوان، مطلوب لدى السلطات الأمريكية لتورطه المزعوم في تفجيرين في عام 2003 في منطقة سان فرانسيسكو.

وقالت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في بريطانيا على منصة "إكس" إن الرجل /46 عاما/ اعتقل يوم الاثنين في عملية دعمتها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وشرطة شمال ويلز "ويواجه الآن تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات".