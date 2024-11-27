دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ ولا تقارير عن خروقات

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات بشأن إمكانية صموده.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنه لم ترد تقارير فورية عن أي خرق للاتفاق،مشيرة إلى مظاهر احتفال في بيروت.

ويعد وقف إطلاق النار خطوة كبيرة نحو إنهاء ما يقرب من 14 شهرا من القتال الذي أشعلته الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقالت إسرائيل إنها ستهاجم إذا خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار.

ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي للقتال لمدة شهرين ويطالب حزب الله بإنهاء وجوده المسلح في جنوب لبنان، بينما تعود القوات الإسرائيلية إلى جانبها من الحدود.

ومن المقرر أن تقوم لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة بمراقبة الالتزام بالاتفاق.