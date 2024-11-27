 ميرور: ليفربول يتفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع مرموش - بوابة الشروق
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ميرور: ليفربول يتفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع مرموش

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:42 م

"ليفربول يبحث عن التعاقد مع عمر مرموش"، جملة أثارت اهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، بعد تألق النجم الدولي المصري مع فريق آينتراختر فرانكفورت الألماني.

ويواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت الألماني إذ وصل إلى 11 هدفا في بطولة الدوري الألماني، مع 7 تمريرات حاسمة، وبشكل عام سجل النجم المصري 14 هدفا في جميع المسابقات وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد يسعى إلى التفوق على ليفربول في السباق على عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا لضم اللاعب المصري، خاصة وأن زميله في المنتخب المصري محمد صلاح سيدافع عن خدماته وإمكانياته الجبارة التي ظهرت في الفترة الحالي بالدوري الألماني.

وأوضحت أن ليفربول قد يسرع أيضا من اهتمامه بضم مرموش إذا تدهور ملف تجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بالأخص بعدما أكد أنه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تقديم عرضا جديدا له.


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