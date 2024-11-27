بني سويف: إزالة 202 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 24 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة مختلف صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



يأتي ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير الأملاك، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 202 حالة تعد بواقع "22 حالة تعد بالبناء المخالف على 847 متر أملاك دولة، 180 حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و4 قراريط أرض زراعية خاصة"، منذ بدء المرحلة وحتى أمس الثلاثاء، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يشار إلى أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208 حالات بواقع "68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، 140 حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية"، وتستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهرالجاري، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.