صرح مسئول بارز في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الحركة مستعدة لوقف إطلاق النار على غرار ما تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

ولم يشر المصدر إلى شروط وقف إطلاق النار، لكن الحركة أصرت مؤخرا على وقف دائم للأعمال العدائية، بما في ذلك الضمانات الدولية، والانسحاب الكامل لجميع قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 418 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 14 شهيدا و108 مصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدا و104 آلاف و746 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.