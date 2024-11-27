مجموعة السبع تعرب عن دعمها القوي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثلاثاء عن دعمهم القوي لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني لكنهم تجنبوا مسألة ما إذا كان ينبغي فرض مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب في غزة.

وطالب وزراء مجموعة الدول السبع في بيانهم الختامي إسرائيل بـ"تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق" إلى الفلسطينيين في غزة، محذرين من أن هجومها المستمر منذ عام أدى إلى انعدام الأمن الغذائي هناك بشكل غير مسبوق.

لكنهم لم يشيروا صراحة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ومذكرتي الاعتقال الصادرتين عنها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وكانت إيطاليا قد وضعت مذكرات المحكمة الجنائية الدولية على جدول الأعمال الرسمي لاجتماع مجموعة السبع، على الرغم من انقسام الأعضاء حول هذه القضية، وقالت الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، المؤيدة بقوة لإسرائيل، إن دوافعها سياسية.