إيران: نحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل ونرحب باتفاق لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الشهر الماضي، لكنها أيضا تأخذ في الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة.

وأبلغ عراقجي، الصحفيين خلال زيارة إلى لشبونة، بأن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي أُعلن أمس الثلاثاء وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب وكالة رويترز.

ودخل الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وأنهى الاتفاق المواجهة الأعنف منذ سنوات بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش اللبناني، وهو مكلف بالمساعدة في ضمان صمود وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء، إنه يستعد للانتشار في جنوب البلاد.