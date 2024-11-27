ما هي خسائر إسرائيل في الحرب ضد حزب الله اللبناني؟

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن المواجهات العسكرية مع "حزب الله" اللبناني أسفرت عن مقتل 124 إسرائيليا، بينهم 79 جنديا، منذ تصعيد الحرب في سبتمبر الماضي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت 22 ألفا و715 مرة في إسرائيل نتيجة هجمات حزب الله، منها 16 ألفا و198 إنذارا بسبب القصف الصاروخي، و6517 إنذارا بسبب الطائرات بدون طيار "الدرونز"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف مركبة تعرضت للتدمير الكامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله. ودفعت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 140 مليون شيكل (38.4 مليون دولار) تعويضات للأضرار، وسط توقعات بزيادة الرقم بسبب الإخلاءات المستمرة والإصابات غير المبلغ عنها.

إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي بثته القناة الـ 13 الإسرائيلية أن أغلبية كبيرة تعتقد أن إسرائيل لم تهزم حزب الله. ورأى 60.8% من المستطلعة آراؤهم أن إسرائيل لم تحقق النصر على "حزب الله"، فيما يعتقد 25.8% فقط أن إسرائيل انتصرت، و13.4% غير متأكدين.

كما أيد 44% إنهاء الحرب في لبنان فيما 37% عارضوا التسوية مع "حزب الله".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر أمس، منهيا بذلك أكثر من عام ونصف العام من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

وبشأن جبهة غزة، أظهر استطلاع الرأي أن 65.7% يعتقدون أنه يجب إنهاء الحرب في القطاع والسعي للتوصل إلى صفقة تعيد المحتجزين.

كما أعرب 67.4% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم إنشاء لجنة تحقيق حكومية بشأن هجوم 7 أكتوبر2023 والفشل في مواجهته، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية وكبدت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة.