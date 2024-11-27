رئيس مجلس النواب اللبناني: تمكنا من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي.

وقال بري، في كلمة متلفزة اليوم، إن الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية، متوجها بالتحية لشهيد الأمة السيد حسن نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية.

وأضاف: "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني".

وتابع: "نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار".

وأكد بري، أننا نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، مناشدا كل الطوائف والقوى السياسية الحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة.

وأشار إلى أن الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحدا قادرا على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة"، مطالبا بالإسراع في انتخاب رئيس جمهورية.

ودعا بري، النازحين للعودة إلى أرضهم، قائلا: "عودوا إلى أرضكم فمجدها بعودتكم إليها حتى لو كانت الإقامة على ركام المنازل. عودوا إلى أرضكم التي حولها المقاومون إلى جمر لا يداس لاعدائكم".