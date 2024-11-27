 ترامب يزكّي رجل أعمال لحقيبة وزير البحرية الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يزكّي رجل أعمال لحقيبة وزير البحرية الأمريكي


نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:47 ص

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال، جامع الأعمال الفنية جون فيلان لمنصب وزير البحرية الأمريكي.

وجاء في بيان صدر عن ترامب: "يشرفني أن أعلن جون فيلان وزيرا جديدا للبحرية الأمريكية".

جون فيلان البالغ من العمر 59 عاما هو أحد مؤسسي شركة  MSD Capital، وهو حاصل على شهادة في العلوم السياسية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

ويقع مقر شركة فيلان الاستثمارية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يعيش ترامب معظم الوقت. وفي أغسطس الماضي أقام فيلان حفل استقبال لجمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية.


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