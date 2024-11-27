شركة شكسبير الملكية تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في المسرح

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أعلنت الحكومة البريطانية أن شركة شكسبير الملكية سوف تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الغامرة في عمليات الانتاج المستقبلية، وذلك في إطار مشاريع وإجراءات تمويلية أخرى من أجل ويست ميدلاندز وميرزيسايد بإنجلترا.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه استنادا إلى مسقط رأس الكاتب المسرحي ويليام شكسبير في ستراتفورد-أبون-إيفون في وارويكشاير، وكذلك لندن، سوف ترأس الشركة المسرحية المشاريع التجريبية في مجال البحث والتطوير بالتعاون مع مهرجان "ساوث باي سوث ويست" الأمريكي.

استخدمت شركة شكسبير الملكية في السابق تقنية التقاط الحركة في عرض "دريم" المستلهم من مسرحية "حلم ليلة صيف" لشكسبير في 2021، الذي كان يستهدف الجمهور البعيد خلال جائحة كورونا.

كشفت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي عن استثمار في التدريب والبحث والتطوير بقيمة 5ر13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) لصالح مجموعة من المشاريع في ميرزيسايد وويست ميدلاندز.