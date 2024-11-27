تقرير: لامين يامال يحسم جائزة الفتى الذهبي

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حسم لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب صاعد في أوروبا تحت 21 عاما، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، نجح لامين يامال في حسم جائزة الفتي الذهبي التي تقدمها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية لأفضل لاعب صاعد في أوروبا أقل من 21 عاما، ويتبقى الإعلان الرسمي.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن الجائزة في 16 ديسمبر المقبل، وحال تأكد فوز يامال بالجائزة سيكون ثالث لاعب من برشلونة يحرز الجائزة في 4 سنوات، بعد بيدري 2021) وجافي (2022)، وهو ما يعكس نجاح مدرسة برشلونة في تقديم المواهب السابة.

ويغيب لامين يامال عن التواجد مع برشلونة في الفترة الحالية بسبب الإصابة.