ناصر عبد الحميد يعلق على التوجيهات المتداولة للجنة الدراما: يتبقى مراقبة أسراب البط البرية عند دخولها الأجواء المصرية

علّق المؤلف ناصر عبد الحميد على توجيهات أشيع أنها صادرة عن لجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان 2026، معبرًا عن استيائه من بعض البنود المعلنة.

وكتب ناصر عبر حسابه على فيسبوك: "مش دي بس التوجيهات، فيه كمان البنود الآتية: ممنوع أن يأخذ البطل حقه خارج إطار القانون، ممنوع أن يحاول البطل أو الأبطال جلب حقوق غيرهم، يكفي أن يحصلوا على حقوقهم فقط، ممنوع التعرض لموضوع تعدد الزوجات بشكل سلبي، وممنوع إظهار بعض الجرائم مثل تزوير النقود".

وأضاف: "يجب إظهار رجال أعمال شرفاء يساعدون البطل، ووجود بطل ضابط يعرف كل شيء من البداية ويتمكن من إلقاء القبض على الأشرار في النهاية، وبالطبع كل ما له علاقة بالسياسة، الأوضاع الاقتصادية والدين ممنوع من البداية".

وتابع عبد الحميد بتعليق ساخر: "يتبقى مراقبة أسراب البط البرية عند دخولها الأجواء المصرية كل عام، إلى جانب الخلافات الجوهرية بين عيد الحب المصري والعالمي، والطريقة المثالية لاستخدام السمنة البلدي حتى لا تتأثر الكحكايه".

وتضمنت التوجيهات المنسوبة إلى اللجنة عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، والابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية أو الفساد في مؤسسات الدولة، والحد من مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع، مع التركيز على إبراز القيم الاجتماعية والأخلاقية ودعم دور المرأة في المجتمع.