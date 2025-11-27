ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى أكثر من 80 شخصا

قال مسئولون، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب تايلاند ارتفعت إلى أكثر من 80 شخصا في ظل بدء انحسار مياه الفيضانات اليوم الخميس.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها، اليوم الخميس، إن الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار في 12 إقليما بجنوب البلاد ألحقت الضرر بنحو مليون أسرة وأكثر من 3 ملايين شخص.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيريبونج انجكاساكولكيات، في مؤتمر صحفي في بانكوك، إن حالات الوفاة ذات الصلة بالفيضانات في إقليم سونجكلا ارتفعت من ست إلى 55 حالة اليوم الخميس، لترتفع حصيلة ضحايا في سبعة أقاليم إلى ما لا يقل عن 82 شخصا.

وأضاف أن المسئولين يتوقعون انحسار مستويات المياه أسفل ضفاف النهر في كل منطقة متضررة بحلول المساء.