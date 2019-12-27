الشرطة الألمانية تضبط شابا يصنع ألعابا نارية يدويا للاحتفال برأس السنة

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ضبطت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن شابا خلال قيامه بالتصنبع اليدوى لثمانية كيلوجرامات من المفرقعات المعدة لاحتفالات رأس السنة.

وقالت شرطة مدينة هومبرج بالولاية المذكورة اليوم الجمعة إن هذه المفرقعات ذات "قوة انفجار هائلة".

وأضافت الشرطة أن جهاز مكافحة الجريمة كان يتعقب الشاب/ 16 عاما/ وهو من دائرة شفالم إيدر من الأسبوع الماضي.

وكان هذا الشاب طلب أربعة كيلوجرامات من مسحوق الماغنسيوم عبر متجر على شبكة الإنترنت.

وواصلت الشرطة القول: "إن قسم تجارة الإنترنت أبلغ الشرطة فورا عن هذا الطلب بعد تمكن أحد برامج المراقبة من تحديد موقع طالب هذه الكمية."

وعثرت السلطة خلال تفتيش مسكن الشاب على تقنيات لصناعة الألعاب النارية وقامت بتحريزها.

ويتوقع رفع دعوى ضد الشاب للاشتباه في مخالفته لقانون المواد المتفجرة.

وحذرت الشرطة قائلة: "إن الكثير من الألعاب النارية يدوية الصنع يمكن أن تنفجر عند أقل احتكاك وتتسبب في أضرار بليغة".