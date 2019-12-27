طرد إديرسون فأل خير لمانشستر سيتي

تعرض البرازيلي إيدرسون مواريس، حارس مرمى مانشستر سيتي، للطرد خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المبارة التي تقام الآن على ملعب مولينيو، معقل وولفهامبتون، طرد إديرسون بعدما تدخل على ديجو جوتا المنفرد بالمرمى، خارج منطقة الجزاء.

وذكر موقع«أوبتا» للإحصائيات الرياضية، أن إيديرسون هو رابع حارس فقط يتم طرده في الدقائق الـ12 الأولى من مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الثلاث مباريات السابقة التي حدث فيها ذلك، لم يخسر أي من الفرق الثلاث التي تلقت البطاقة الحمراء.

وتقام مباراة اليوم بين الفريقين في إطار الجولة الـ19 من البريميرليج، والتي يطلق عليها جولة البوكسينج داي.