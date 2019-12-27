التضامن الاجتماعي: المنتجات تطورت بشكل ملحوظ في معرض «ديارنا» هذا العام

قالت شيرين علام، مستشارة وزير التضامن الاجتماعي لتطوير الصناعات الحرفية، إن المنتجات المعروضة بمعرض «ديارنا» تطورت بشكل ملحوظ هذا العام، لافتة إلى تشجيع الوزارة في بيعها محليًا وعالميًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة توفر دعمًا للأسر المنتجة طوال العام من خلال المراكز والمديريات؛ بتوفير الخامات، وبرنامج الأسر المنتجة، والمساعدة في تطوير المنتج، وتحقيق الجاهزية لعرض المنتجات في الوقت المناسب.

وأوضحت أن التسويق الخطوة الهامة التي يوفرها المعرض، موضحة: «نحرص على عمل دعاية خلال فترة المعرض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن الوصول إلى المستهلك يحقق الاستدامة للعارض، نعمل من خلال معارضنا على دعم للأشخاص المنتجة للحرف اليدوية من أجل الوصول إلى السوق».

وأشارت إلى أنه على الراغبين في الاشتراك بالنسخة المقبلة من المعرض التواصل عبر المديريات بالمحافظات أو الوزارة وتسجيل الأسماء، لافتة إلى أن الشروط تشمل أن يكون المنتج ذا جودة عالية والتمكن من عرضه.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها محمد سلطان محافظ الفيوم، اليوم الخميس، معرض «ديارنا» للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة.

ويستمر المعرض حتى 15 يناير وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.