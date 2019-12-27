الاتحاد الأوروبي يعتزم التهديد بمنع مدينة لندن من الوصول للأسواق الأوروبية

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم الجمعة نقلا عن وثيقة مقيدة إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي سيهددون بعرقلة وصول مدينة لندن إلى الأسواق الأوروبية في مفاوضات التجارة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) في العام المقبل.

وسوف يحذر زعماء الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية أنهم قد يضعون حواجز أمام تدفق البيانات.

وقالت الصحيفة إنه "في غضون أسبوعين، ستبدأ حكومات الاتحاد الأوروبي مباحثات داخلية مع "إمكانية اتخاذ قرارات بشأن كفاية (البيانات الشخصية) وتساوي (الخدمات المالية)".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم التهديد بفرض قيود أحادية الجانب أو تقييد دخول الأسواق كقوة ضغط لتعزيز المطالب بأن تلتزم بريطانيا بالقواعد الأوروبية وأن تفي بجدول زمني صارم لإجراء مباحثات بشأن شكل العلاقة في المستقبل بعد بريكست.