انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي

أعلن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات الادميرال غلام رضا طحاني، عن انطلاق المناورات البحرية الكبرى بين يران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي صباح اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وصرح المسؤول البحري بأن الهدف من إقامة المناورات هذه هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة.

وأضاف "أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية بإقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى، ومن المؤكد أن الدول المتقاربة أكثر مع بعضها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا تعمل معا لتوفير الأمن الجماعي".

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة، قال إن التمرينات التكتيكية متنوعة من ضمنها إنقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على أهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.

وأشار المتحدث إلى مشاركة القوة البحرية للجيش والحرس الثوري في هذه المناورات.

وحول أهمية منطقة المناورات، قال إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جدا وتتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب ومالاجا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة.

ولفت إلى أن مساحة منطقة المناورات تبلغ 17 الف كيلومتر مربع .

وتابع أن من أهداف المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الإغاثة والإنقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وحول رسالة المناورات هذه قال الادميرال طحاني، إن رسالة هذه المناورات هي السلام والصداقة والامن المستديم في ظل التعاون والاتحاد الجمعي ومن نتائجها انه لا يمكن فرض العزلة على ايران وهو المكسب الاهم لهذه المناورات.

وأكد أن إجراء هذه المناورات يعني أن العلاقات بين الدول الثلاث إيران وروسيا والصين بلغت مرحلة مهمة وستستمر هذه الوتيرة خلال الأعوام القادمة ايضا.

يذكر أن المناورات البحرية المشتركة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بين إيران وروسيا والصين تستمر 4 أيام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.