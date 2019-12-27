تركيا تعفي جزائريين من فئات عمرية من تأشيرة الدخول المسبقة

أعفت تركيا مواطنين جزائريين من فئات عمرية من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول اراضيها.

وأعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية ونشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية، مواطني دولة الجزائر، الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما، من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأشار القرار، الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، الإقامة في تركيا لأغراض سياحية لمدة أقصاها 90 يوما خلال 6 أشهر.

وصدر القرار المذكور بموجب المادة 18من قانون "الأجانب والحماية الدولية" رقم 6458.