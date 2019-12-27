كلوب يوضح طبيعة إصابة هندرسون في مباراة ليستر

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الحالة الطبية لجوردان هندرسون، قائد الفريق بعد إصابته في مباراة ليستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وقال كلوب في تصريحاته نقلها الموقع الرسمي لليفربول :"أتوقع أن يكون جوردن هندرسون بخير بعد أن خرج من الملعب بسبب تلقيه كدمة".

وأضاف كلوب :"لقد كان ضربة في قصبة الساق، لقد كان ينزف قليلاً لكنه قال لنا أنه كان يستطيع إكمال اللقاء، لذلك يبدو أنها ليست سيئة".

وتم استبدال جوردان هندرسون بآدم لالانا في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد تدخل قوي من أيوزي بيريز، لاعب ليستر تسبب في وضع قائد الريدز في حالة من الآلم الواضح.