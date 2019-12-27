 تحت شعار «انت تقدر».. الأقصر تحتفل بمبادرة «حياة» لذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
الجمعة 27 ديسمبر 2019 2:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

تحت شعار «انت تقدر».. الأقصر تحتفل بمبادرة «حياة» لذوي الاحتياجات الخاصة

أحمد أبو الحجاج
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 1:58 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 1:58 م

شهد حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الخميس، الاحتفال بختام الأنشطة للمرحلة الأولى لمبادرة حياة المقامة تحت شعار "انت تقدر" بنادى المدينة المنورة بالأقصر.

وأوضحت هبة رمضان المسئول عن المبادرة أن المبادرة تقام تحت رعاية برنامج تنمية أبناء الصعيد _ وزارة الشباب والرياضة وتستهدف الفئة العمرية من 15 وحتى 30 عاما من الأولاد والبنات من ذوى الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة (صم وضعاف سمع _ حركي _ مكفوفين _ إعاقات ذهنية بسيطة) بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لهم بتوفير فرص عمل لهم من خلال تعليمهم الحرف اليدوية والوصول لأعلى مستوى لإجادتهم الحرف اليدوية.

وأشارت إلى أن حفل ختام الأنشطة تضمن معرض منتجات يدوية ومعرض لوحات من منتجات ذوى الاحتياجات الخاصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك