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شهد حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الخميس، الاحتفال بختام الأنشطة للمرحلة الأولى لمبادرة حياة المقامة تحت شعار "انت تقدر" بنادى المدينة المنورة بالأقصر.

وأوضحت هبة رمضان المسئول عن المبادرة أن المبادرة تقام تحت رعاية برنامج تنمية أبناء الصعيد _ وزارة الشباب والرياضة وتستهدف الفئة العمرية من 15 وحتى 30 عاما من الأولاد والبنات من ذوى الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة (صم وضعاف سمع _ حركي _ مكفوفين _ إعاقات ذهنية بسيطة) بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لهم بتوفير فرص عمل لهم من خلال تعليمهم الحرف اليدوية والوصول لأعلى مستوى لإجادتهم الحرف اليدوية.

وأشارت إلى أن حفل ختام الأنشطة تضمن معرض منتجات يدوية ومعرض لوحات من منتجات ذوى الاحتياجات الخاصة.