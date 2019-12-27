خبراء أمميون ينتقدون صدور عقوبة الإعدام بحق محاضر جامعي بتهمة التجديف في باكستان

طالب عدد من مراقبي حقوق الإنسان الأمميين اليوم الجمعة بإلغاء حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العليا في باكستان ضد أكاديمي بتهمة التجديف، ووصفوا الحكم بأنه " تعد على العدالة".

وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت جنيد حفيظ /33 عامًا/ المحاضر في جامعة بهاء الدين زكريا ، في عام 2013 بزعم تحميله مواد معادية للإسلام على الفيسبوك، وظل في الحبس الانفرادي منذ عام 2014.

وانتقد خبراء الأمم المتحدة صدور الحكم بحقه على الرغم من أن المحكمة العليا في باكستان قد علقت في وقت سابق عقوبة الإعدام في قضية التجديف البارزة بحق السيدة المسيحية آسيا بيبي.

وقال الخبراء، الذين يراقبون حرية الدين والإعدام التعسفي والاحتجاز التعسفي والتعذيب في جميع أنحاء في أنحاء العالم " في ضوء هذا الحكم، فإن حكم الادانة ضد السيد حفيظ يمثل تحريفًا للعدالة، وندين عقوبة الإعدام الصادرة بحقه".

تجدر الإشارة إلى أن التجديف قضية حساسة في باكستان، ويصبح من يُتهمون بها أهدافا للجماعات المسلمة المتشددة، وفي بعض الحالات يصبحون عرضة للاغتيال بالرصاص أو الحرق أحياء أو الضرب حتى الموت.