فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بالشرقية ينجح في إنقاذ طفلة من تعذيب والدها وزوجته

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة (ن. أ. س.)، 14 سنة، في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.

ووفقا لبيان التضامن اليوم الجمعة، قام الفريق بالتحرك سريعا برفقة ومدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفلة وتعرضها للتعذيب علي يد الأب وزوجته، وتم التوجه لمستشفى بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.

ويجري متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي إذا لزم الأمر.

وتم عمل محضر ضد الأب وزوجته برقم 55090 بلبيس، وتم عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفل وتوفير كافة أوجه الدعم على مدار الساعة والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.