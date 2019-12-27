فريق طبي من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، مساء اليوم الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد، ويضم كل من الدكتور أحمد محمود عبد الله اختصاصي القلب والأوعية الدموية، الدكتور ياسر مصطفى حافظ استشاري الفنيين، وزكريا رمضان مشرف التمريض في المعهد القومي للقلب.

وأشار إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القومي للقلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام والمجهزة على أعلى مستوى.

يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن.