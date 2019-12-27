استطلاع: تزايد أزمة نقص العمالة في المستشفيات بألمانيا



تواصل أزمة نقص العمالة في المستشفيات بألمانيا تفاقمها، بحسب استطلاع حديث أجراه المعهد الألماني للمستشفيات.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، أن أربعة من بين خمسة مستشفيات تواجه حاليا مشكلات في سد أماكن شاغرة في مجال التمريض.

وأشار الاستطلاع إلى أن عدد فرص العمل الشاغرة في التمريض حاليا تبلغ 17 ألف فرصة عمل.

وبالنسبة للأطباء، لا يبدو الوضع أفضل بكثير، حيث أظهر الاستطلاع أن 76% من إجمالي نحو ألفي مستشفى في ألمانيا تسعى حاليا إلى العثور على أطباء لسد الأماكن الشاغرة لديها.

وأظهر الاستطلاع أن من عواقب نقص العمالة في المستشفيات اضطرار ثلث المستشفيات إلى تقليص عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة وإلغاء تخصصات معينة في خدمة الطوارئ.

وتستند البيانات إلى مؤشر المستشفيات الجديد للمعهد. وقال رئيس الجمعية الألمانية للمستشفيات، جيرالد جاس، في تصريحات للصحيفة إن الاستطلاع يبين "مدى الحاجة الجمة للتصرف لجذب مزيد من الأفراد للعمل في قطاع التمريض"، مطالبا الأوساط السياسية بـ"إجراءات مضادة فعالة على نحو ملح لخفض الأعباء عن العمالة الحالية، وإلا فإن القطاع سيدخل في أزمة حرجة".