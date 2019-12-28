نيجيريا تدين بث المتطرفين الإسلاميين لشريط فيديو يصور قتلهم لرهائن

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بثت إحدى جماعات الإرهابيين الإسلامويين المتطرفين المشتبه بهم، شريط فيديو للإعلان عن مقتل إحدى عشرة رهينة انتقاما لمقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى أبو بكر البغدادي.

وأدانت الحكومة النيجيرية اليوم الجمعة الإعدام المزعوم للرهائن الأبرياء على أيدي "عصابات قاتلة وقاسية القلب وعديمة الرحمة ترتكب أعمال القتل الجماعى التى تشوه صورة الإسلام من خلال أعمالها الوحشية".

ودعا الرئيس النيجيرى محمدو بوهاري سكان نيجيريا من المسيحيين والمسلمين إلى التماسك وعدم الانقسام.

وقال في بيان "عناصر الظلام هؤلاء أعداء لإنسانيتنا المشتركة ولا يتركون أي ضحية سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين".

وكان فرع غرب أفريقيا التابع لتنظيم الدولة الإسلامية /إيسواب/ قد بث، شريط الفيديو الذي يظهر مقتل الضحايا وغالبيتهم من المسيحيين في اليوم السابق. وقد تم ذبح البعض بينما تم إطلاق النار على الآخرين.