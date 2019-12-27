«النقل»: «السوبرجيت للنقل البري» تدشن 11 أتوبيس سوبرجيت جديد

أعلنت وزارة النقل عن تدشين شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبرجيت) 11 «أتوبيس» جديدا، ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 «أتوبيس» فئة «سوبر هاي دك» فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية، بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنية.



وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، أنه جار تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبرجيت» ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب.



ولفت البيان إلى أن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال وبما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن أسطول الأتوبيسات الحالي بالشركة أصبح 210 أتوبيس خلال عام 2019، ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيس بعد وصول الـ10 الأتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 «أتوبيس» جديد.



وأوضحت الوزارة أن «الأتوبيسات» الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة)، وأن «الأتوبيسات» ذات ثلاث محاور التي تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخري لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي- أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB، كما أن الـ10 «أتوبيسات» التي سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل عدد 4 ذات ثلاث محاور فاخرة VIP PLUS تتضمن نفس المميزات بالإضافة إلى استلام عدد 6 «أتوبيسات» ماركة مان ذات محورين فاخرة.



وأكد على الاهتمام بتدعيم الاسطول الحالي وأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للاتوبيسات الموجودة بالخدمة، وضرورة توفير مركز نموذجى رئيسى بديلاً عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لايواء الحافلات بحيث يشمل مناطق( للصيانة والاصلاح، وتجهيز الاتوبيسات ومنطقة للاتوبيسات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها علي شبكة التشغيل اليومية.