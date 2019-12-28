 روسيا: لم نتلق ردودا من ترامب وكيم على دعوتهما للاحتفال بذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: لم نتلق ردودا من ترامب وكيم على دعوتهما للاحتفال بذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 11:18 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 11:18 م

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم يونج أون على دعوتهما للمشاركة في احتفالات موسكو بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين- أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "لا رد من ترامب بعد، ولا رد (من كيم يونج أون) بعد"، مضيفا: "ليس هناك رد إلى الآن منن بعض (الشخصيات المدعوة للاحتفال)، لكن جميع الدعاوى أُرسلت"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاحتفال، والذي يُقام في مايو المقبل.

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