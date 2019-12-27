ميدو يحذر لاعبي المقاصة قبل مواجهة الأهلي

عقد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، جلسة مع اللاعبين بعد تدريبات الفريق مساء اليوم، الجمعة ، لتحفيزهم وتجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بالدورى.

وطلب ميدو من اللاعبين التركيز في المرحلة المقبلة ونسيان المباريات الماضية، والاستعداد القوي قبل مواجهة الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة ومصالحة جماهير المقاصة ، خاصة وأن المنافس يتصدر القمة بجدارة ويسعي لاستمرار نتائجه الإيجابية.

وشدد ميدو على اللاعبين بأن الفترة المقبلة لا تتحمل أي تعادل أو خسارة للنقاط، خاصة أنه يثق في قدرتهم الفنية العالية، من أجل العودة للانتصارات، موضحًا أنه سيمنح الفرصة للملتزمين والجادين فقط.

وحذر ميدو اللاعبين من التهاون مثلما حدث في المباريات الماضية ، مؤكدًا أنها كبوة لن تتكرر، مشددًا على ثقته في قدرة اللاعبين على تصحيح المسار.

وكان فريق المقاصة قد أدى مرانه علي الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، فيما يواصل الثلاثي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد دبش وشريف حازم التدريبات التأهيلية الجادة لاستعادة فورمتهم العالية.

وركز ميدو خلال المران علي كيفية استغلال الفرص، والضغط علي المنافس والارتداد السريع واللعب من لمسة واحدة.