ارتفاع معدلات القرصنة البحرية بمضيقي سنغافورة وملقا في 2019

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدلات القرصنة البحرية في مضيقي سنغافورة وملقا بجنوب شرق آسيا هذا العام.

وذكرت مجموعة "ريكاب إي.إس.سي" المعنية بمراقبة أنشطة القرصنة البحرية على مستوى العالم، أن حوادث القرصنة البحرية ارتفعت من ثمانية العام الماضي إلى 30 حادثة هذا العام.

وأضافت المجموعة التي تضم في عضويتها عشرين دولة، معظمها من آسيا، أن هذا العدد من الحوادث هو الأكبر منذ عام 2015 عندما وصل عدد أعمال القرصنة إلى 104.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المجموعة كانت أصدرت أول أمس الأربعاء تحذيرا من احتمالات وقوع المزيد من أعمال القرصنة في ظل عدم القبض على الجناة في الحوادث السابقة، كما أعربت عن "قلقها البالغ" بشأن هذه الزيادة في أنشطة القرصنة.

ويربط المضيقان بين المحيطين الهندي والهادئ، ويعتبران من الممرات الملاحية الرئيسية لنقل النفط والبضائع في قارة آسيا.