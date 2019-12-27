عام 2019 هو عام "الأزمات مع مجلس النواب" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتى بدأها بصدام حول تمويل جدار المكسيك أدى لأطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، تلاه أزمة نتائج تحقيقات التدخل الروسي فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلا أن الأزمة الأضخم تمثلت في بدء إجراءات عزله على خلفية قضية أوكرانيا والسعي لتشويه سمعة خصمه الديمقراطي جو بايدن، ولم يخل العام من عادة ترامب من إقالات في الدائرة المقربة منه طالت سكرتيرته ومستشاره للأمن القومى ودخوله في صدام مع وزير البحرية أفقد الأخير منصبه.

• أزمة الـ35 يوما.. أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية

بدأ ترامب العام بأزمة مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، على خلفية الجدار الحدودي مع المكسيك، حيث طالب ترامب بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، وهو ما رفضه النواب الديمقراطيون معتبرين أن الجدار يمثل إهدار لأموال دافعي الضرائب، وقد تسببت ذلك الخلاف في إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية لمدة 35 يوما ، وتسبب في خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية.

• أزمة التقرير الكامل لمحقق التدخل الروسي

كان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين، إلا أن عام 2019 شهد إسدال الستار على تلك القضية.

ففي 18 فبراير، أصدر المحقق الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي تقريره، حيث أكد أنه لا توجد أدلة على تورط ترامب في التدخل الروسي، ما برئ ساحة الرئيس الأمريكي من هذه التهمة التي تلاحقه منذ فوزه في الانتخابات.

إلا أن تقرير مولر لم يتمكن من إعلان براءة ترامب من تهمة عرقلة العدالة، فوفق التقرير سعى ترامب قبل نحو عامين لعزل المحقق الخاص، موضحا أن جهود الرئيس الأمريكى لعزل مولر جاءت بعد تقارير صحفية بأن ترامب يخضع للتحقيق بتهمة عرقلة العدالة.

ودخلت إدارة ترامب معركة مع الديمقراطيين في مجلس النواب على إثر مطالبتهم بتسليم نسخة غير محررة من تقرير مولر، وصلت إلي ساحات القضاء والذى بدوره منح وزارة العدل الأمريكية مهلة لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.

كما اتهم الديمقراطيون ترامب باستخدام وزارة العدل الأمريكية بأداة سياسية بعدما فتحت تحقيقا جنائيا بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ورأي رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، آدم شيف وزميله الديمقراطى جيري نادلر أن التحقيق الأخير يثير "قلقا عميقا من أن تكون وزارة العدل برئاسة وليام بار فقدت استقلاليتها وأصبحت وسيلة للانتقام السياسي للرئيس ترامب.

• ترامب يدخل مصيدة العزل من بوابة أوكرانيا

فى 19 ديسمبر الجاري، صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون رسميا بالموافقة على بندين لمساءلة ترامب على خلفية قضية أوكرانيا، حيث يتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصوت 230 نائب بالموافقة على بند إساءة استغلال السلطة، فيما عارضه 197 أخرين، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 نائب ومعارضة 198.

ورغم تلك الخطوة، رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، الإفصاح عن موعد تسليم لائحة الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء إجراءات محاكمته، مشيرة إلى مخاوف بشأن محاكمة سريعة تفضى لتبرئة ترامب، فى خطوة قد تنذر بأزمة مؤسسية محتملة داخل الكونجرس.

وتسعى بيلوسى وقادة ديمقراطيون عبر ذلك التأجيل إلى الضغط على زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتبنى إجراءات محاكمة تحظى بتوافق الحزبين (الجمهورى والديمقراطى).

ويقول المشرعون الديمقراطيون المؤيدون لتأجيل إرسال لائحة الاتهام إنه "ليس هناك شرط دستورى لإرسالها إلى مجلس الشيوخ فى وقت معين".

وكان ماكونيل قد أعلن فى وقت سابق أنه قام بالتنسيق مع البيت الأبيض حول المحاكمة، وتوقع مرارا تبرئة ترامب، كما اقترح أيضًا ألا يتم السماح للديمقراطيين باستدعاء شهود جدد أثناء المحاكمة.

ويضم مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.

• إقالة السكرتيرة والمستشار والوزير

لم تغب الإقالات عن نهج ترامب الذى اعتاد عليه منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وإن كانت قد قلت حدتها عن العامين الأوليين له في الحكم.

اول الاقالات التي قام بها ترامب خلال عام 2019، طالت سكرتيرته مادلين ويسترهاوت، وذلك على خلفية إدلائها بتصريحات عن علاقته بنجلته ستيفاني البعيدة عن الأضواء والتى اثارت غضبه، حيث قال ترامب إن "تصريحات ويسترهاوت عن أنه لا يريد التقاط صور مع ابنته تيفاني خاطئة تماما".

وأضاف "أنا أحب تيفاني.. تيفاني شخصية عظيمة"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما لجأ ترامب إلى منصته المحببة "تويتر"، ليطلق تغريدة يطيح فيها بمستشاره للأمن القومي، جون بولتون.

وفى 10 سبتمبر الماضى ، كتب ترامب في تغريدة : "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض"، مضيفا: "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته".

وكان ترامب قد أشار إلى وجود خلافات مع بولتون بشأن السياسة الخارجية. وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" في يونيو الماضى: "جون بولتون صقر بالتأكيد، إذا كان القرار يرجع إليه، لهاجم العالم كله في نفس الوقت.. ولكن هذا لا يهم.. لأنني أريد الجانبين ".

وبدأت الخلافات بين ترامب وثالث مستشار للامن القومى تظهر للعلن في أواخر أغسطس، عندما كان يستعد كبار مساعدي الرئيس لعقد اجتماع بشأن مستقبل أفغانستان، لم يكن بولتون مدرجا في قائمة مدعويه.

وبعد نحو شهرين، عاد ترامب عبر تويتر ليعلن إقالة وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، على خلفية صدام بينهما حول تدخل الرئيس الوقف قرار بخفض رتبة إدوارد جالاجر الضابط فى قوات النخبة إثر ارتكابه تجاوزات خلال خدمته ضمن قوة عسكرية بالعراق عام 2017.

وقال ترامب في تغريدته إن البحرية تعاملت "بشكل سيء للغاية" مع جالاجر، مشيرا إلى أنه طلب من سبنسر الاستقالة على خلفية القضية وكذلك لفشله في التعامل مع مسألة ضبط تجاوز الميزانية.

في المقابل، قال سبنسر في رسالة نشرتها وسائل إعلام أمريكية "لم أعد أشارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عينني المفاهيم نفسها في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للنظام العام والانضباط"، وأضاف "أعلن انتهاء مهامي كوزير البحرية الأمريكية".