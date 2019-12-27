هيئة الترفيه السعودية تنفي السماح بالاحتفال برأس السنة الميلادية

نفت هيئة الترفيه السعودية اليوم الجمعة، ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة "بلاتينيوم ليست" أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة "إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض"، مؤكدة" أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه".

وأشارت الهيئة إلى أنها "لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وكان منشور حفل برأس السنة الميلادية تم نشره عبر حساب الشركة على موقع تويتر، وجاء في التعليق عليه "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020 الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم، الرياض".

وشهدت هذه الفعاليات انتقادات من شخصيات دينية سعودية، إذ أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور صالح الفوزان، في تصريح سابق أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً". كما وصفها "بالبدعة الشرعية".

وشهدت السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية مظاهر تعتبر كسرا للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات.