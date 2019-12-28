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وقع رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، الجمعة مرسوما يحدد موعد الاستفتاء على صياغة دستور جديد في 26 أبريل 2020، وتأتي هذه الخطوة استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة.

وقال بينيرا: "مرة أخرى ، يمكن للمواطنين أن يقرروا بالقلم والورقة المسار الذي يجب أن تسلكه بلادنا".

كانت صياغة دستور جديد مطلبًا رئيسيًا للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع ضد الحكومة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يعود الدستور الحالي إلى عام 1980، عندما كانت البلاد تخضع لديكتاتورية الجنرال أوجستو بينوشيه.

كما طالب المتظاهرون بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتخلي عن النظام الاقتصادي النيوليبرالي.