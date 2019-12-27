البرازيل تعلن العثور على 5 من العسكريين الفنزويليين بالقرب من حدودها مع فنزويلا

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أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، العثور على خمسة من العسكريين الفنزويليين بالقرب من منطقة الحدود مع فنزويلا.
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن العسكريين الفنزويليين الخمسة لم يكن بحوزتهم أى أسلحة.
ولم تذكر الوكالة التى بثت النبأ المزيد من التفاصيل.