 البرازيل تعلن العثور على 5 من العسكريين الفنزويليين بالقرب من حدودها مع فنزويلا - بوابة الشروق
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البرازيل تعلن العثور على 5 من العسكريين الفنزويليين بالقرب من حدودها مع فنزويلا

واشنطن / برازيليا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:08 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:08 م

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، العثور على خمسة من العسكريين الفنزويليين بالقرب من منطقة الحدود مع فنزويلا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن العسكريين الفنزويليين الخمسة لم يكن بحوزتهم أى أسلحة.

ولم تذكر الوكالة التى بثت النبأ المزيد من التفاصيل.

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