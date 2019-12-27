شقيق حزب ميركل في الائتلاف الحاكم: الاقتصاد والتكنولوجيا لهما الأولوية السياسية عام 2020

على عكس القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يرى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن موضوعات اجتماعية مثل زيادة الحد الأدنى من الأجور ليست على قائمة أولويات الائتلاف الحاكم العام المقبل.

وعن أهم الموضوعات السياسية للحكومة الألمانية في العام الجديد وقال رئيس الحزب ورئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الجمعة في ميونخ: "ليس لدينا حاجة إلى التعويض فيما يتعلق بالنفقات الاستهلاكية. لكن يتعين علينا أن نظل من الرواد في الاقتصاد والتكنولوجيا".

وذكر زودر أن التحديات التي تواجهها القدرة التنافسية لألمانيا ليست فقط تكنولوجية، بل متعلقة أيضا بالبنية التحتية والسرعة، وقال: "يتعين علينا الحرص على عدم التخلف عن الركب في المنافسة الدولية".