شهد عام 2019 العديد من الأحداث والمناسبات المبهجة، إلا أنه شهد أيضا العديد من الأزمات التي اشتعلت منذ بدايته ولم تنقضي مع انتهاء العام.

ففي هذا العام، شهد العالم نفير حروب مدمرة، وأزمات اقتصادية طاحنة وإسقاط حكومات وأنظمة، وإحلال أخرى مكانها وأزمات سياسية مستمرة ولا يلوح في الأفق مؤشرات لحلها!

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأزمات التي اشتعلت ولم تنته خلال عالم في 2019

* أزمة انفصال كتالونيا

حازت قضية انفصال كتالونيا عن إسبانيا خلال العام الأخير، على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام والدبلوماسيين في العالم، خاصة مع استمرار خروج المظاهرات والتي غالبا ما تتحولت لأعمال عنف وفوضى واشتباكات مع قوات الأمن.

وبدأت الأزمة بين كتالونيا والحكومة الأسبانية مع خروج الكتالونيين بقيادة بعض السياسيين الراغبين في انفصال كتالونيا عن أسبانيا وطالبوا في تظاهراتهم بعمل استفتاء داخل الإقليم لتقرير انفصاله مدريد أم لا، ولكن الحكومة في إسبانيا رفضت فكرة الاستفتاء مما أدى إلى تظاهرات حاشدة واشتباكات عنيفه بين الشعب في كتالونيا والشرطة.

تجددت تلك المظاهرات في أكتوبر 2019 بعد أن أصدر القضاء الإسباني أحكام سجن على قيادات انفصالية من إقليم كتالونيا، وأدت تلك الاحتجاجات إلى خسائر تجاوزت 2 مليون يورو، والعديد من الإصابات والاعتقالات.

ولا تزال تلك الأزمة مستمرة حتى بعد انتهاء عام 2019، فقد اضطرت الحكومة الإسبانية بتأجيل مبارات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى أنه عند إقامته في 18 من أكتوبر الماضي ألقى الجمهور الكتالوني الكرات داخل الملعب اعتراضا على الأوضاع.

* بريطانيا تسعى للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

تلك الأزمة التي بدأت منذ يونيو 2016 بعد أن استقر استفتاء أجري في هذا التوقيت على انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الوقت والأزمات تتوالى بالنسبة لبريطانيا.

وفي 2019 مرت تلك الأزمة بالمزيد من التطورات والعقبات، فبدأت باستقالة رئيسة الوزراء تريزا ماي بعد فشلها بالتواصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الخروج كم أنها لم تستطيع اتخاذ قرار الخروج دون اتفاق.

وأعلنت شركة توماس كوك إفلاسها والتي تعد شركة السياحة الأقدم في تاريخ العالم.

كما فشل رئيس الوزراء الأخير بوريس جونسون بالتواصل للاتفاق ليمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنه خاض انتخابات أخيره في 13 ديسمبر نال فيها اكتساح للأصوات مقابل أسوأ ظهور لخصمه من حزب العمال.

* الاحتجاجات الجزائرية لم تنته بعد انتخاب تبون

اندلعت في 22 فبراير 2019 في جميع أنجاء الجزائر للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، إلا أنه مع استمرارها ازداد الطلب الشعبي إلى رغبتهم بتنحيه بالإضافة إلى كل رموز بوتفليقة من المشهد السياسي.

واستمرت التظاهرات في الجزائر قرابة 44 أسبوعا متواصلة، فرغم أن الحكومة المؤقته بقيادة عبدالقدر بن صالح أعلنت في سبتمبر عن انتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون إلا أن هذا لم يوقف الحراك الرافض للعملية الانتخابية برمتها وعدم رغبته في أي من رموز بوتفليقة.

* الأزمة اليمنية.. حرب طاحنة

بدأت الحرب في اليمن منذ عام 2015 بمواجهات بين جماعة الحوثي والقوات الداعمة للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح المدعومين من إيران، وفي المقابل الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

مرت اليمن في عام 2019 بأسوء فترة قد تكون في تاريخها، حيث إن اليمن تعد الدولة الأفقر عربيا ليصل نسبة الفقر بها نحو 80%، بالإضافة إلى وجود العديد من القتلى والجرحى نتيجة الحرب مما يجعل محاولة حل الأزمة اليمنية أمر في غاية الصعوبة.

* الانتخابات.. أزمة سياسية معقدة في إسرائيل

مطلع 2019، بدأت الأزمة غير المسبوقة في تاريخ إسرائيل، في محاولتها لتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات، فقد مرت إسرائيل خلال هذا العام بأسوأ منحدر سياسي جعلها تدخل نفق مظلم مع أعتاب العام الجديد، فضلاً عن أنها غير قادرة على الخروج منه حتى الآن.

وفي العام 2019 فقط مرت إسرائيل بـ3 انتخابات وهذا لم يحدث في تاريخها وذلك لعدم مقدرة الأحزاب على تشكيل الحكومة.

ففي 9 أبريل 2019 شهدت إسرائيل أول انتخابات برلمانية بعد حل الحكومة في ديسمبر 2018،

ورغم حصول حزب الليكود وحزب أزرق أبيض، على عدد مقاعد كبير غير أنه لم يمكنهم من تشكيل الحكومة واضطر نتنياهو زعيم حزب الليكود أن يكون تحالفات مع أحزاب أخرى لتكوين الحكومة لكنه فشل في ذلك.

وفي 17 من سبتمبر جاءت الانتخابات الثانية التي فشل أيضا الأحزاب الكبرى إثرها من تكوين حكومة سواء كان حزب الليكود بقيادة نتنياهو، أو حزب أزرق أبيض بقيادة جانتس، وفي 12 ديسمبر أعلنت إسرائيل إجراء انتخابات ثالثة في العام الجديد.

* الحرب الاقتصادية تشتعل بين الصين وأمريكا

بعد أن دخل الخلاف الاقتصادي حيز الهدنة بين البلدين منذ نهاية العام الماضي، إلا أن في هذا العام اشتعلت الأزمة مجدد من مايو الماضي عندما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية رسميا من 10 إلى 25% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.

كما أصدر ترامب مرسوماً يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية شراء معدات من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء يستهدف شركة هواوي الصينية العملاقة.

وفي قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أعلن ترمب هدنة جديدة مع الرئيس الصيني في الحرب التجارية، مع تعهد واشنطن عدم فرض رسوم إضافية وإعلان ترمب أن مفاوضات التجارة ستستأنف.

إلا أن تلك الهدنة لم تستمر كثيرًا ففي الأول من أغسطس الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديد على الصين مما أشعل فتيل الحرب مرة أخرى.

وما زالت تلك الأزمة مستمرة مع نهاية 2019، خاصة بعد أن ردت الصين ببعض الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

* الأزمة اللبنانية مستمرة بالرغم من رحيل الحريري

في 17 أكتوبر 2019، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تغرق البلاد، بدأت الاحتجاجات الشعبية، عقب الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، علاوة على استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل واتساب، والتي قٌرّر التصديق عليها في 22 أكتوبر 2019، ثم توسعت الاحتجاجات حيث بدأ المتظاهرون بالمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.

وبالفعل استقالت الحكومة اللبنانية بقيادة سعد الحريري، في 29 أكتوبر، إلا أن لبنان شهدت أزمة اختيار رئيس للحكومة يحل محل الحريري، وبعد ترشيح العديد من الأسماء لتولي المنصب جاء الرفض الشعبي لارتباط تلك الأسماء بحكومة الحريري.

وفي 19 ديسمبر، تم اختيار حسان دياب ليرأس الحكومة رغم الرفض الشعبي لترشيح اسمه.