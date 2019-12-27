زعيم شيعي يدعو الكتل السياسية لتقديم صالح للمحاكمة بتهمة خيانة الدستور

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دعا الزعيم الشيعي قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" بالعراق مساء اليوم الجمعة الكتل السياسية إلى تقديم رئيس البلاد برهم صالح إلى المحكمة الدستورية بتهمة "خيانة" الدستور .

وقال الخزعلي، في حوار بثته محطة تلفزيون/ العهد / الفضائية :" على رئيس الجمهورية، إما الاستقالة أو القيام بواجبه الدستوري بتكليف الكتلة الأكبر، ونحن مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن شرط توفر الاستقرار الامني".

وأضاف أن تعبير رئيس الجمهورية عن الاستعداد للاستقالة هو "مكر وخداع لأن الدولة لا تدار بالنوايا، وأن هناك من يتعمد بقاء البلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات وبدون قائد عام للقوات المسلحة ".

وأوضح الزعيم الشيعي "ليس من وظيفة رئيس الجمهورية التعبير عن رأي المتظاهرين، لأن أحدا لم يكلفه من المتظاهرين بذلك والدستور رسم خارطة الطريق لتكليف المرشح لرئاسة الوزراء ومنحه الصفة من البرلمان، وأن عدم قيام رئيس الجمهورية بواجبه الدستوري بتكليف مرشح الكتلة الاكبر، يدخلنا في الفوضى ".

وحذر من"أن عدم تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء يهدد وحدة العراق وسلامته".

وكشف " أن هناك من يحاول خلق الفتنة بين سرايا السلام/بزعامة مقتدى الصدر/ وعصائب أهل الحق".

وقال: "إن إسرائيل اعترفت أنها تقوم بالتنسيق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص المظاهرات العراقية، وقامت بضرب مقرات الحشد، وأن المواجهة مع العدو الاسرائيلي مواجهة مؤجلة لكن سيأتي وقتها".

وأكد الزعيم الشيعي "أن إيران حليف للعراق لا يمكن التخلي عنها وأن واشنطن جعلت من الرئيس العراقي برهم صالح يقوم بدور (بريت ماكورك) بالتدخل وتنفيذ الاجندة الخارجية".